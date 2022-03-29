Союз биатлонистов России подал в CAS апелляцию на решение IBU о приостановке членства в организации

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Союз биатлонистов России (СБР) подал апелляцию в Спортивный арбитражный суд на решение Международного союза биатлонистов (IBU) приостановить членство СБР в организации. 

Об этом сообщил президент СБР Виктор Майгуров.

«Если ситуация в мире как-то изменится, решение может быть пересмотрено хоть завтра.

IBU не вычеркивает нас из своей памяти, что России больше не существует для них. У меня состоялся телефонный разговор с генеральными секретарем IBU, мы остаемся на связи, несмотря на отстранение.

Контакт будет поддерживаться, они от нас не открещиваются», – сказал Майгуров.

Майгуров о приостановке членства СБР в IBU: «Решение ожидаемое. Строим планы жить в сегодняшних реалиях и развивать наш вид спорта в нашей стране»

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