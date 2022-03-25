Виктория Сливко: «Я уже вступила в пору спортивной зрелости. Добегаю отпущенные мне сезоны за родную Тюмень, за Россию-матушку»

Российская биатлонистка рассказала, как относится к переходам спортсменов из России в сборные других стран.

«На самом деле, у нас довольно высокая конкуренция и сложно попасть в состав российской сборной, чтобы выступать на международных стартах. И я понимаю тех спортсменов, которые начинают искать выход из этой ситуации в других странах, где уровень конкуренции не такой высокий. Многие хотят соревноваться на международных соревнованиях с лучшими спортсменами мира.

Думала ли я о том, чтобы сменить спортивное гражданство? Иногда такие мимолетные мысли посещали. Но я всерьез об этом никогда не задумывалась.

А сейчас уже вступила в пору спортивной зрелости, спортсменка опытная. Не думаю, что чужая лужайка будет для меня зеленее. Я уже добегаю отпущенные мне сезоны за родную Тюмень, за Россию-матушку», – сказала Сливко.