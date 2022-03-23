Тренер Патрик Оберэггер продолжит работу в сборной Норвегии по биатлону

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Тренер по стрельбе Патрик Оберэггер продолжит работу с женской командой Норвегии. 

«Патрик остается. Вчера вечером мы получили подписанный контракт», – сообщил менеджер норвежской сборной Пер Арне Ботнан.

«Я только что сообщил девушкам о своем решении. С нетерпением жду нового четырехлетия. Работа в Норвегии оставалась в приоритете, но нужно было убедиться, что моя семейная ситуация в порядке. 

Теперь решение принято. Мы с девушкой (Юри Меркве, экс-биатлонистка – Sports.ru) будем жить в Осло, она будет искать здесь работу», – сказал Оберэггер.

«Это здорово! Если Патрик остается, то и я точно буду соревноваться в следующем сезоне», – заявила олимпийская чемпионка Тириль Экхофф. 

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