Двукратный призер чемпионатов мира Сюзан Данкли завершила карьеру

Американская биатлонистка завершила спортивную карьеру.

«Я готова завершить свою карьеру и с нетерпением жду будущего, но, конечно, трудно покидать это невероятное сообщество. Некоторые люди, с которыми я работаю и соревнуюсь, были здесь с самого начала моей карьеры на Кубке мира.

Уходить нелегко. В последние несколько недель я старалась запомнить как можно больше маленьких деталей и попрощаться с каждой ареной», – сказала Данкли перед этапом Кубка мира в .

36-летняя американка является двукратным серебряным призером чемпионатов мира в личных гонках (2017 и 2020 годы). Всего на ее счету 6 подиумов (0-3-3).

Соотечественница Данкли Клэр Игэн также уходит из спорта – она поднималась на пьедестал почета один раз (0-0-1).

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