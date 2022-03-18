Олимпийская чемпионка Анаис Бескон объявила о завершении спортивной карьеры

Французская биатлонистка завершит карьеру после этого сезона.

«Этой весной я уберу винтовку и, уверяю вас, буду скучать по ней. В ближайшие дни я в последний раз выйду на старт в Осло, где я дебютировала на Кубке мира.

Оглядываясь назад на годы, проведенные на высоком уровне, я вспоминаю многое. Были взлеты и падения, травмы, прекрасные встречи, завязавшиеся дружеские отношения, путешествия в новые страны, а также подиумы и медали!

Я построила себя благодаря биатлону. Сейчас я переворачиваю страницу, чтобы продолжить свой путь», – написала Бескон в инстаграме.

Бескон – олимпийская чемпионка 2018 года и чемпионка мира-2016 в смешанной эстафете, двукратный бронзовый призер Олимпийских игр, обладательница 13 личных подиумов Кубка мира (1-7-5).