Тренеры Мазе и Оберэггер намерены продолжить работу в сборной Норвегии по биатлону

Теги сборная Норвегии сборная Норвегии жен Патрик Оберэггер Зигфрид Мазе Биатлон

Тренер мужской сборной Норвегии Зигфрид Мазе, а также тренер женской команды Патрик Оберэггер получили несколько предложений работы от сборных других стран. Их контракты заканчиваются 1 мая. 

Мазе приглашали Франция и Австрия, однако тренер заявил, что хотел бы продолжить работу в Норвегии. 

«Мы ведем переговоры с федерацией, но мое сердце по-прежнему здесь. Сейчас я не хотел бы двигаться в другом направлении.

Мы обсудим новый контракт и посмотрим, чего они ждут от меня и чего я жду от них. Надеюсь, придем к соглашению», – сказал Мазе. 

«Я еще не принял решение, но у меня хороший диалог с федерацией. Сейчас я думаю о себе и своей личной ситуации. Есть заманчивые предложения, но Норвегия остается в приоритете», – сказал Оберэггер, отметив, что в Норвегии живет его девушка. 

Сборная Норвегии намерена продлить контракт с Зигфридом Мазе и другими тренерами национальных команд

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные