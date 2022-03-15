Тренеры Мазе и Оберэггер намерены продолжить работу в сборной Норвегии по биатлону

Тренер мужской сборной Норвегии Зигфрид Мазе, а также тренер женской команды Патрик Оберэггер получили несколько предложений работы от сборных других стран. Их контракты заканчиваются 1 мая.

Мазе приглашали Франция и Австрия, однако тренер заявил, что хотел бы продолжить работу в Норвегии.

«Мы ведем переговоры с федерацией, но мое сердце по-прежнему здесь. Сейчас я не хотел бы двигаться в другом направлении.

Мы обсудим новый контракт и посмотрим, чего они ждут от меня и чего я жду от них. Надеюсь, придем к соглашению», – сказал Мазе.

«Я еще не принял решение, но у меня хороший диалог с федерацией. Сейчас я думаю о себе и своей личной ситуации. Есть заманчивые предложения, но Норвегия остается в приоритете», – сказал Оберэггер, отметив, что в Норвегии живет его девушка.

Сборная Норвегии намерена продлить контракт с Зигфридом Мазе и другими тренерами национальных команд