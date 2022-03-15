Корнев об отстранении россиян на юниорском ЧМ: «Нас многие поддержали – французы, немцы, финны. Подходил Симон Фуркад, сказал, что сожалеет»

Российский биатлонист рассказал о реакции иностранцев на отстранение россиян во время юниорского чемпионата мира в США.

– Как менялось настроение в команде, когда во время чемпионата мира из-за ситуации на Украине вам запретили выступать с флагом? Эмоциональное напряжение из-за санкций повлияло на результаты?

– Не повлияло. Первой санкцией стало то, что убрали наш флаг. Мы пришли на стадион, а нашего флага нет среди остальных. И на вакс-кабине поменяли табличку, вместо RUS стало NAR. Я даже не заметил сразу, что убрали флаг и табличку.

Тренеры сразу сказали, что на комбинезонах ничего заклеивать не будем и все остается так же. И мы как-то легко к этому отнеслись. Соревнования есть соревнования. Да, нет российского флага, но мы боремся, соревнуемся, и на нас это сильно не отразилось. Может быть, даже немного злости прибавилось из-за того, что без флага. Но он был на куртках, и если бы мы выходили на награждение, были бы с флагом.

– Спортсмены из других стран что-то говорили вам по поводу всей этой ситуации?

– Да, нас многие поддержали – французы, немцы, финны, еще кто-то подходил. Они сожалели, что нас не допустили до эстафеты.

Когда флаг поменяли в первый день, к нам пришел и наклеил российский флажочек. Этот был очень приятный поступок с его стороны. Когда нас сняли с эстафеты, он подходил к нам, сказал, что сожалеет, что ему грустно, что так получилось, пожал всем руки, попрощался. Одному тренеру подарил свою разминочную кофту. Никакого напряжения со стороны соперников не чувствовалось, все было хорошо. Была максимальная адекватность.

– Не было проблем с тем, чтобы добраться из США в Россию?

– Нет, мы добрались быстро, хорошим маршрутом. Мы уехали из Солджер Холлоу до Солт-Лейк-Сити, оттуда на самолете до Лос-Анджелеса. Из Лос-Анджелеса 13 часов на самолете до Стамбула, оттуда до Москвы и домой. Нам повезло, маршрут был довольно хороший. Двое суток в дороге, из них сутки в самолете. В нынешних условиях – нормально, – сказал Корнев.

Симон Фуркад разместил флаг России на вакс-кабине во время юниорского ЧМ по биатлону. Россияне выступают на турнире в нейтральном статусе