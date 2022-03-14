Никита Лобастов: «Наверное, этот сезон лучший в моей карьере. Все еще много ошибок в стрельбе, но вся наша команда стала сильнее»

Белорусский биатлонист прокомментировал свое выступление в гонке преследования на открытом чемпионате России в Уфе (3-е место).

«Сегодня я провел гонку неплохо. Два промаха на четырех огневых рубежах – это нормальный результат. Кроме того я неплохо бежал ходом, потому доволен гонкой. Соперники тоже промахивались много, а ребята из России дали нам возможность занять весь призовой подиум.

Мы стартовали группой и шли достаточно плотно к первому рубежу. Потом я чисто отработал и всю оставшуюся гонку шел третьим-четвертым.

Относительно спринта бежалось тяжелее, потому что круг здесь сложнее и более энергозатратный. Но подход к рубежу благодаря череде спусков способствует хорошему восстановлению. Достаточно идти в своем темпе.

Мы старались держать себя в тонусе на протяжении последнего времени, неплохо готовы. Ребята из России много ошибаются на рубежах и упрощают нам задачу. Российская команда тоже очень сильная, но удача на нашей стороне.

У нас очень хорошая сервис-команда, которая в Китае получила опыт работы в холодную погоду. Нам очень понравилась их работа. Надеюсь, что девчонки нас тоже поддержат и завоюют медали.

Наверное, этот сезон лучший в моей карьере. Я поверил в себя, чувствую себя в хорошем состоянии. Все еще много ошибок в стрельбе, но наша команда вся добавила и стала сильнее», – сказал Лобастов.