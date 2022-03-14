Дмитрий Лазовский: «Перед третьим рубежом пришлось ехать с палкой, которая на 15 см короче моей. Спасло то, что Поварницын дал резервную палку»

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Белорусский биатлонист Дмитрий Лазовский прокомментировал свое выступление в гонке преследования на открытом чемпионате России в Уфе (2-е место).

«Сегодня сервис хорошо отработал, и мы собрались в стрелковом плане, что вылилось в неплохой результат. Сам старт получился достаточно странным. В какой-то момент комментатор вообще пропал. Мы понимали, что старт вот-вот, а сзади никого даже не выстроилось.

Перед третьим огневым рубежом я сломал палку на равнине и пришлось ехать с палкой, которая примерно на 15 см короче моей. Из-за этого в силу специфики моей техники у меня очень сильно забились икры. С этой палкой я проехал где-то треть круга.

Меня спасло то, что во время гонки дал резервную палку Александр Поварницын. Ситуация действительно была не совсем штатная, мышцы закислились. Хорошо, что я не стал при этом завышать скорость, работал по состоянию, и это не отразилось на стрельбе.

Поборолся ли я со Смольским, если бы не эта поломка? Это из разряда сослагательного наклонения. Я был бы посвежее на финише, но про борьбу сложно сказать. Антон сделал на круг штрафа больше и привез мне на финише порядка 20 секунд. Сложно и неправильно об этом рассуждать. В нашем спорте все конкретно и объективно.

Российские ребята очень сильные, но может у них с инвентарём что-то не так, у нас сервис работает хорошо», – сказал Лазовский.

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