Кубок мира. Спринт. Жаклен был быстрейшим на лыжне, Самуэльссон – 2-й, Фийон-Майе – 3-й

Французский биатлонист Эмильен Жаклен показал лучший лыжный ход в спринте на этапе Кубка мира в Контиолахти.

Кубок мира по биатлону

8-й этап

Контиолахти, Финляндия

Мужчины

Спринт

Лыжный ход

1. Эмильен Жаклен (Франция) – 21.18,2

2. Себастьян Самуэльссон (Швеция) – 3,3

3. Кентен Фийон-Майе (Франция) – 9,7

4. Филипп Наврат (Германия) – 10,1

5. Мартин Понсилуома (Швеция) – 11,4

6. Йоханнес Кюн (Германия) – 14,1

7. Стурла Хольм Лагрейд (Норвегия) – 14,9

8. Сиверт Гутторм Баккен (Норвегия) – 16,7

9. Филип Андерсен (Норвегия) – 19,9

10. Ветле Шостад Кристиансен (Норвегия) – 21,9

Скорострельность

1. Линас Банис (Литва) – 44,3 (3)

2-3. Якуб Штвртецки (Чехия) – 46,8 (3)

2-3. Пеппе Фемлинг (Швеция) – 46,8 (0)

4. Якко Олави Ранта (Финляндия) – 48,2 (2)

5. Рене Захна (Эстония) – 48,8 (4)

6. Себастьян Самуэльссон (Швеция) – 49,4 (2)...

23. Кентен Фийон-Майе (Франция) – 54,8 (0)...

53. Йоханнес Кюн (Германия) – 1.00,9 (1)...

63. Филип Андерсен (Норвегия) – 1.03,9 (0)