Кубок мира. Спринт. Жаклен был быстрейшим на лыжне, Самуэльссон – 2-й, Фийон-Майе – 3-й

Французский биатлонист Эмильен Жаклен показал лучший лыжный ход в спринте на этапе Кубка мира в Контиолахти.
Кубок мира по биатлону
8-й этап
Контиолахти, Финляндия
Мужчины
Спринт
Лыжный ход
1. Эмильен Жаклен (Франция) – 21.18,2
2. Себастьян Самуэльссон (Швеция) – 3,3
3. Кентен Фийон-Майе (Франция) – 9,7
4. Филипп Наврат (Германия) – 10,1
5. Мартин Понсилуома (Швеция) – 11,4
6. Йоханнес Кюн (Германия) – 14,1
7. Стурла Хольм Лагрейд (Норвегия) – 14,9
8. Сиверт Гутторм Баккен (Норвегия) – 16,7
9. Филип Андерсен (Норвегия) – 19,9
10. Ветле Шостад Кристиансен (Норвегия) – 21,9
Скорострельность
1. Линас Банис (Литва) – 44,3 (3)
2-3. Якуб Штвртецки (Чехия) – 46,8 (3)
2-3. Пеппе Фемлинг (Швеция) – 46,8 (0)
4. Якко Олави Ранта (Финляндия) – 48,2 (2)
5. Рене Захна (Эстония) – 48,8 (4)
6. Себастьян Самуэльссон (Швеция) – 49,4 (2)...
23. Кентен Фийон-Майе (Франция) – 54,8 (0)...
53. Йоханнес Кюн (Германия) – 1.00,9 (1)...
63. Филип Андерсен (Норвегия) – 1.03,9 (0)