Валиева, Кондратюк, Латыпов, Резцова, Нигматуллина получили звание заслуженного мастера спорта России

Теги Министерство спорта России Ульяна Нигматуллина (Кайшева) Эдуард Латыпов Ирина Аввакумова Евгений Климов Анастасия Смирнова Камила Валиева Данил Садреев Марк Кондратюк Ирма Махиня Биатлон

Министерство спорта России опубликовало приказ о присвоении спортсменам звания «Заслуженный мастер спорта России». 

Звание получили биатлонисты Эдуард Латыпов, Кристина Резцова и Ульяна Нигматуллина, прыгуны на лыжах с трамплина Евгений Климов, Ирина Аввакумова, Ирма Махиня и Данил Садреев, фристайлистка Анастасия Смирнова, а также фигуристы Камила Валиева и Марк Кондратюк

Валиева и Кондратюк стали олимпийскими чемпионами Пекина-2022 в командном турнире, однако медали не были вручены, так как стало известно о положительном допинг-тесте Валиевой, который она сдала 25 декабря прошлого года. Разбирательство в отношении фигуристки продолжается.

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