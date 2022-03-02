Валиева, Кондратюк, Латыпов, Резцова, Нигматуллина получили звание заслуженного мастера спорта России

Министерство спорта России опубликовало приказ о присвоении спортсменам звания «Заслуженный мастер спорта России».

Звание получили биатлонисты , Кристина Резцова и , прыгуны на лыжах с трамплина , Ирина Аввакумова, Ирма Махиня и Данил Садреев, фристайлистка Анастасия Смирнова, а также фигуристы и .

Валиева и Кондратюк стали олимпийскими чемпионами Пекина-2022 в командном турнире, однако медали не были вручены, так как стало известно о положительном допинг-тесте Валиевой, который она сдала 25 декабря прошлого года. Разбирательство в отношении фигуристки продолжается.