Йоханнес Бо досрочно завершил сезон

Норвежский биатлонист досрочно завершил сезон-2021/22.

«И физически, и морально последний год был особенно сложным с точки зрения соблюдения антикоронавирусных правил и подготовки к Олимпиаде.

После Пхенчхана-2018 у меня не было продолжительного отдыха, поэтому сейчас я беру отпуск, чтобы быть готовым к следующему четырехлетию до Олимпиады-2026», – прокомментировал решение норвежец.

За три этапа до конца сезона Йоханнес Бо в общем зачете занимал пятое место.

«Когда жена рядом, я впадаю в ступор. Ей лучше не приезжать на биатлон». Другой Йоханнес Бо – семейный и скромный