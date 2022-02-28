Йоханнес Бо досрочно завершил сезон

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Норвежский биатлонист Йоханнес Бо досрочно завершил сезон-2021/22. 

«И физически, и морально последний год был особенно сложным с точки зрения соблюдения антикоронавирусных правил и подготовки к Олимпиаде.

После Пхенчхана-2018 у меня не было продолжительного отдыха, поэтому сейчас я беру отпуск, чтобы быть готовым к следующему четырехлетию до Олимпиады-2026», – прокомментировал решение норвежец. 

За три этапа до конца сезона Йоханнес Бо в общем зачете занимал пятое место. 

«Когда жена рядом, я впадаю в ступор. Ей лучше не приезжать на биатлон». Другой Йоханнес Бо – семейный и скромный

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