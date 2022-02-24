Беньямин Вегер завершит карьеру по окончании сезона

Швейцарский биатлонист Беньямин Вегер объявил о скором завершении карьеры.

Спортсмену 32 года. В текущем сезоне он идет 19-м в общем зачете Кубка мира.

«После 16 лет в статусе профессионального спортсмена настало время завершить карьеру – в конце сезона.

Учитывая шесть подиумов на Кубках мира, участие в четырех Олимпиадах, два шестых места на этих Играх и 50 попаданий в топ-10 на Кубках мира, я вспоминаю об этих временах как об успешных.

Для меня биатлон был чем-то большим, нежели профессией. Это был образ жизни. Я всегда старался выкладываться на 100% и даже больше, все отдать спорту.

Мне довелось узнать спорт с самых разных сторон, пережить взлеты и падения и после каждой ситуации становиться сильнее.

Я хотел бы поблагодарить всех, кто сделал это приключение возможным, кто всегда поддерживал меня словом и делом», – написал Вегер в инстаграме.