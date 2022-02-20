Дмитрий Чернышенко: «Наша стратегическая цель – быть в тройке общекомандного зачета на Играх в 2030 году»

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко подвел итоги выступления российских спортсменов на Олимпийских играх в Пекине.
Россияне завоевали 32 медали (6-12-14) и заняли девятое место в неофициальной общекомандном зачете.
«32 награды на Играх в Пекине – это историческое достижение по сумме медалей за всю историю участия отечественной сборной в Олимпийских зимних играх. По общему количеству медалей мы занимаем второе место среди всех стран-участниц. Российская команда достойно выступила и проявила стойкость, волевые качества в непростых условиях. Поздравляем всех олимпийцев, гордимся каждым в российской сборной!
Надолго запомнятся триумфальные победы российских лыжников: в скиатлоне и марафоне у Александра Большунова, в женской и мужской эстафетных гонках. Российские фигуристы в очередной раз подтвердили уверенные позиции в своем виде спорта.
Золото Анны Щербаковой, невероятные прокаты Александры Трусовой, золото российской команды в командном турнире, серебро Евгении Тарасовой и Владимира Морозова и бронза Анастасии Мишиной и Александра Галлямова в парном катании, серебро Виктории Синициной и Никиты Кацалапова в танцах – эти успехи подтверждают, что именно наша сборная вершит историю современного фигурного катания.
Историческими выступлениями отметились спортсмены во фристайле и прыжках на лыжах с трамплина. Российская сборная завоевала медали в десяти видах спорта. Это заслуженные результаты спортсменов, специалистов, тренерского штаба, представителей всех организаций, принимавших участие в подготовке нашей команды.
И даже если не все наши ожидания оправдались – это значит, есть над чем работать, и мы будем идти вперед к вершинам. Продолжим совершенствовать инфраструктуру для подготовки сборных команд, анализировать результаты и реализовывать целевые программы по видам спорта. Наша стратегическая цель – быть в тройке общекомандного зачета на Играх в 2030 году», – сказал Чернышенко.
Олимпиада-2022. Россия заняла 9-е место в медальном зачете с шестью золотыми наградами, Норвегия одержала победу