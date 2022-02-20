Дмитрий Чернышенко: «Наша стратегическая цель – быть в тройке общекомандного зачета на Играх в 2030 году»

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко подвел итоги выступления российских спортсменов на Олимпийских играх в Пекине.

Россияне завоевали 32 медали (6-12-14) и заняли девятое место в неофициальной общекомандном зачете.

«32 награды на Играх в Пекине – это историческое достижение по сумме медалей за всю историю участия отечественной сборной в Олимпийских зимних играх. По общему количеству медалей мы занимаем второе место среди всех стран-участниц. Российская команда достойно выступила и проявила стойкость, волевые качества в непростых условиях. Поздравляем всех олимпийцев, гордимся каждым в российской сборной!

Надолго запомнятся триумфальные победы российских лыжников: в скиатлоне и марафоне у , в женской и мужской эстафетных гонках. Российские фигуристы в очередной раз подтвердили уверенные позиции в своем виде спорта.

Золото Анны Щербаковой, невероятные прокаты , золото российской команды в командном турнире, серебро и и бронза и в парном катании, серебро и в танцах – эти успехи подтверждают, что именно наша сборная вершит историю современного фигурного катания.

Историческими выступлениями отметились спортсмены во фристайле и прыжках на лыжах с трамплина. Российская сборная завоевала медали в десяти видах спорта. Это заслуженные результаты спортсменов, специалистов, тренерского штаба, представителей всех организаций, принимавших участие в подготовке нашей команды.

И даже если не все наши ожидания оправдались – это значит, есть над чем работать, и мы будем идти вперед к вершинам. Продолжим совершенствовать инфраструктуру для подготовки сборных команд, анализировать результаты и реализовывать целевые программы по видам спорта. Наша стратегическая цель – быть в тройке общекомандного зачета на Играх в 2030 году», – сказал Чернышенко.

Олимпиада-2022. Россия заняла 9-е место в медальном зачете с шестью золотыми наградами, Норвегия одержала победу