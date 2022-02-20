Эльвира Оберг будет знаменосцем сборной Швеции на церемонии закрытия Олимпиады в Пекине

Шведская биатлонистка будет знаменосцем сборной Швеции на церемонии закрытия Олимпиады в Пекине.

На Олимпиаде-2022 Оберг завоевала золото в женской эстафете и два серебра – в спринте и гонке преследования.

«Я приехала на Олимпиаду с мечтой завоевать олимпийскую медаль. Теперь я возвращаюсь домой с тремя медалями и воспоминаниями на всю жизнь.

Для меня это были несколько удивительных недель, особенно потому, что я разделила это время с командой, которая мне как вторая семья» – сказала Оберг.