Дмитрий Васильев: «Стрельба – это бич всей нашей женской команды. Но все мы знаем, что тренера по стрельбе у нас не было»

Двукратный олимпийский чемпион прокомментировал результаты женского масс-старта на Олимпиаде-2022 в Пекине.

Лучшая из россиянок – – заняла 5-е место. стала 17-й, – 20-й.

«Ход у наших девочек был, а вот стрельбы не было. Стрельба – это бич всей нашей женской команды. Но все мы знаем, что тренера по стрельбе у нас не было. Шашилов сказал, что сами справимся. Справились.

Самое удивительное, что те, кто тренировался отделено, а именно Резцова и Нигматуллина, показывают результат. Если бы не они, то неизвестно, зашли бы мы на подиум в эстафете или нет.

Конечно, в масс-старте на стрельбе была лотерея. Стоит отметить француженку, которая справилась с ветром и, несмотря на промах, быстро отстрелялась.

Резцова могла бороться за медали, но говорить, что два промаха на последнем рубеже лишили ее подиума – глупо. Таких, как она, еще человек десять было», – сказал Васильев.