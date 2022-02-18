Дмитрий Васильев: «Стрельба – это бич всей нашей женской команды. Но все мы знаем, что тренера по стрельбе у нас не было»

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев прокомментировал результаты женского масс-старта на Олимпиаде-2022 в Пекине.
Лучшая из россиянок – Кристина Резцова – заняла 5-е место. Ульяна Нигматуллина стала 17-й, Ирина Казакевич – 20-й.
«Ход у наших девочек был, а вот стрельбы не было. Стрельба – это бич всей нашей женской команды. Но все мы знаем, что тренера по стрельбе у нас не было. Шашилов сказал, что сами справимся. Справились.
Самое удивительное, что те, кто тренировался отделено, а именно Резцова и Нигматуллина, показывают результат. Если бы не они, то неизвестно, зашли бы мы на подиум в эстафете или нет.
Конечно, в масс-старте на стрельбе была лотерея. Стоит отметить француженку, которая справилась с ветром и, несмотря на промах, быстро отстрелялась.
Резцова могла бороться за медали, но говорить, что два промаха на последнем рубеже лишили ее подиума – глупо. Таких, как она, еще человек десять было», – сказал Васильев.