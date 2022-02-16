Нигматуллина об эстафете: «Ощущала рабочее спокойствие, было приподнятое настроение от того, что идем в лидирующей группе»

Биатлонистка Ульяна Нигматуллина прокомментировала серебро российской команды в женской эстафете на Олимпиаде-2022.

Нигматуллина бежала на заключительном этапе гонки.

«Я ощущала рабочее спокойствие, было приподнятое настроение от того, что мы идем в лидирующей группе. В общем, было прекрасное настроение.

Думала ли о вчерашней мужской гонке и промахах Латыпова? Я думала об этом, поэтому заранее проработала этот вопрос. Мы все обсудили с тренером по стрельбе, после этого больше не возвращалась к этой теме», – сказала Нигматуллина.

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