Хованцев о возможной отставке Шашилова: «Не знаю, какая мотивация у него для таких заявлений. Готов ли я откликнуться на предложение СБР? Даже не думаю об этом»

Бывший главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев прокомментировал итоги женской эстафеты на Олимпиаде в Пекине, а также информацию о возможной отставке Михаила Шашилова с поста тренера команды.

Сегодня после гонки, где Россия завоевала серебро, Шашилов отказался от комментариев, заявив, что уже прекратил работу. Позже его слова опровергли в Союзе биатлонистов России (СБР).

«Не знаю, какая мотивация у Шашилова для таких заявлений. Это личное право каждого человека. Возможно, напряжение по всему сезону, которое было вокруг женской команды, повлияло.

Готов ли я откликнуться на предложение СБР возглавить женскую сборную? Даже не думаю об этом. Не готов возглавить. Думаю, что есть более достойные кандидатуры. Свою я даже не рассматриваю», – сказал Хованцев.

«В этой гонке мы использовали свои возможности, другие потеряли. Серебро – великолепный результат для нашей команды, которая не сильно рассматривалась в качестве претендента на медаль.

Отличный результат. Всегда так, когда за что-то зацепились хорошее, хочется лучшего. Надо позитивно оценивать это серебро», – отметил Хованцев.

Серебро биатлонисток – иррациональная радость: у команды слишком хаотичный сезон, даже тренер объявил об уходе сразу после эстафеты