Анфиса Резцова об эстафете: «Дочка сегодня просто умница, ей воздалось за все неудачи на этих Играх. Сотворила чудо на своем этапе»

Трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова оценила выступление своей дочери Кристины в биатлонной эстафете на Олимпиаде в Пекине.

Сегодня Кристина Резцова бежала за сборную России на третьем этапе. Команда по итогам гонки завоевала серебро.

«Мой ребенок – вышка! Умница. Я счастлива за свою дочь! Слезы счастья, я плачу. Она была просто лучшая. Наконец-то прорвало!» – сказала Анфиса Резцова.

«Дочка сегодня просто умница, ей воздалось за все неудачи на этих Играх. Сотворила просто чудо на своем этапе, но я всегда была в ней уверена – чуть не хватало в прошлых гонках. Стойку отработала великолепно.

Медаль есть, я плачу и не могу остановиться. Все девчонки – красотки. Медаль есть медаль. Поздравляю всю страну с этим успехом!» – приводит слова трехкратной олимпийской чемпионки Sport24.

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