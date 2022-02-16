Кристина Резцова: «В каждой гонке я была чуть-чуть нехороша. Сегодня у меня тоже был промах, но не настолько влиял. 98% от того, что я могла сделать, сделала»

Российская биатлонистка Кристина Резцова прокомментировала итоги женской эстафеты на Олимпиаде в Пекине, где сборная России взяла серебро.

– Была ли у вас на Олимпиаде гонка лучше, чем этот этап?

– (после долгой паузы) Я не знаю, как сравнивать эстафеты и гонки. В каждой гонке была чуть-чуть нехороша. Сегодня, в принципе, тоже – у меня был промах. Но сегодня он не настолько влиял, поэтому можно сказать: 98% от того, что я могла сделать, сделала.

– После преследования вы жаловались на боль, которая мешала стрелять – что это было и как сейчас?

– У меня защемило мышцу под лопаткой вечером накануне преследования – я ничего не смогла с этим сделать. Сейчас намного лучше, практически плечо восстановилось.

– А как защемили?

– Ой! Следующий вопрос.

– Вы кричали Ульяне (Нигматуллиной), чтобы она все контролировала. Что имели в виду?

– Чтобы она работала так, как обычно. Не нужно догонять или убегать, сзади никого нет в 5 секундах или еще что-то. Хотела донести, чтобы она работала и до последнего круга не отвлекалась ни на кого и ни на что.

Я знаю Ульяну: она максимально спокойный человек. Но знаете, нервы, так непредсказуемо. Мне хотелось, чтобы она ни на кого не обращала внимания.

– Норицын после гонки подошел к Загурскому и в шутку спросил, где его премия. Хотите его отблагодарить?

– Ха-ха-ха! Давайте то, что я хочу сделать для Виталия Викторовича, останется со мной. Я считаю, что это ненужная тема, я не понимаю вопросов про чужие деньги. Я ему безмерно благодарна, и он прекрасно знает, – сказала Резцова.

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