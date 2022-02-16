Ирина Казакевич: «Сегодня, как ни странно, у меня не было волнения. Была уверенность, что наша команда будет бороться за золотую медаль в эстафете»

Российская биатлонистка Ирина Казакевич оценила свое выступление в эстафете на Олимпиаде в Пекине, где сборная России взяла серебро.

– Сегодня, как ни странно, у меня не было волнения. Была уверенность, что наша команда будет бороться за золотую медаль, что мы и показывали на протяжении всей гонки.

Это была вера в то, что каждая из нас сможет преодолеть препятствия. И мы справились, несмотря на сложности. Мне, например, тяжело дался последний круг.

Наша команда сработала, тренеры выбрали оптимальную расстановку по этапам. Для кого-то было удивительным, что Казакевич бежит первый этап.

– В чем стратегия поставить вас на стартовый этап?

– Не знаю. Тренеры подходили к девчонкам, общались с Кристиной (Резцовой), Ульяной (Нигматуллиной), разговаривали по этапам. Мне сказали, что побегу первой.

Я в какой-то степени обрадовалась. Надеемся, что для нас всех это начало. Для нас это только старт, – сказала Казакевич.

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