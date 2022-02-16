Российская биатлонистка Ульяна Нигматуллина прокомментировала свое выступление в эстафете на Олимпиаде в Пекине.

Нигматуллина бежала на последнем этапе гонки и финишировала второй.

«У меня не было определенных планов. У меня была задача не ошибаться, работать четко. Была моя любимая раскладка - начать помедленнее, а закончить побыстрее.

Когда ты стартуешь на последнем этапе в лидерах, это заряжает», – сказала Нигматуллина.

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