Нигматуллина о серебре в эстафете: «Была моя любимая раскладка – начать помедленнее, а закончить побыстрее. Когда стартуешь на последнем этапе в лидерах, это заряжает»

Теги сборная России жен Олимпийская сборная России Ульяна Нигматуллина (Кайшева) Биатлон

Российская биатлонистка Ульяна Нигматуллина прокомментировала свое выступление в эстафете на Олимпиаде в Пекине.

Нигматуллина бежала на последнем этапе гонки и финишировала второй.

«У меня не было определенных планов. У меня была задача не ошибаться, работать четко. Была моя любимая раскладка - начать помедленнее, а закончить побыстрее.

Когда ты стартуешь на последнем этапе в лидерах, это заряжает», – сказала Нигматуллина.

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