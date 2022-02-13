Матвей Елисеев: «Латыпов молодец. Единственный момент – он сделал ставку на первые круги, из-за чего не смог бороться с Тарьеем Бо на последнем»

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Российский биатлонист Матвей Елисеев прокомментировал бронзу Эдуарда Латыпова в гонке преследования на Олимпиаде-2022. 

– Не все надеялись на то, что Латыпов после ковида сможет бороться за личные награды. Стала ли для вас бронза Эдуарда неожиданностью?

– Вы знаете, от Эдуарда всегда можно ожидать прекрасной гонки. В любом состоянии можно ожидать все что угодно. Он очень круто стрелял.

Даже несмотря на промах, боролся за каждый выстрел. Он молодец. Это однозначно. Единственный момент – он сделал ставку на первые круги, из-за чего не смог бороться с Тарьеем Бо на последнем.

– Не было опасений, что Латыпов может упустить бронзу из-за того, что ближайший преследователь Лукас Хофер прибавил в темпе?

– Были, конечно. Особенно, когда Эдуард отстал от Тарьея. Я думал, Латыпов и с ним сможет разобраться, но потом появились опасения, что Лукас может догнать Эдуарда. Но Эдуард молодец: терпел по полной, – сказал Елисеев. 

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