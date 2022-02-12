Максим Цветков: «Эмоции от индивидуальной гонки и спринта разные, хотя результат один. Второй раз 4-е место меня уже так не выбьет»

Российский биатлонист Максим Цветков прокомментировал свое выступление в спринте на Олимпиаде в Пекине, где он занял четвертое место.

Ранее спортсмен также финишировал четвертым в олимпийской индивидуальной гонке.

«Безусловно, я понимал, что сегодня нужно занять высокое место, чтобы в пасьюте иметь хорошую позицию. С этой мыслю и выходил на гонку. Сегодня изменилась погода, чувствовался недостаток кислорода. Все видели, что на финише я очень долго лежал. Голова шла кругом. Надеюсь, завтра будет состояние полегче.

На протяжении всей дистанции я работал один. Эмоции от итогов индивидуальной гонки и спринта разные, хотя результат один. Я уже все это пережил. Второй раз четвертое место меня уже так не выбьет. Сегодня гонка была для тех, кто хорошо себя чувствует на трассе», – сказал Цветков.

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