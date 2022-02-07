Кристина Резцова о 9-м месте в индивидуальной гонке: «Просто что-то пошло не так. Буду только злее, никакого отчаяния нет»

Российская биатлонистка поделилась эмоциями от выступления в индивидуальной гонке на Олимпиаде-2022 в Пекине, где стала девятой.

«Если честно, перед смешанной эстафетой было очень страшно. После окончания гонки, после всей этой радости от бронзы моя семья сказала: «Мы вообще не знаем, как ты добежала, что ты всего лишь на круг зашла, потому что на тебе не было лица. Когда ты выходила, думали, что случится что-то невозможное».

Мне было обидно, что я не смогла настроиться на первую гонку без лишних мыслей. А уже вчера начала чувствовать спокойствие, начала осознавать, что это те же люди, те же гонки. Я была сосредоточенной и понимала, что нужно просто делать то, что могу. И в индивидуальной гонке я старалась это делать.

Гонку начала спокойно и медленно. Мне говорили об отставании, но понимала, что это лишь 80%, что буду прибавлять. Понимала, что я в силах бороться на максимуме. Но просто что-то пошло не так. Буду только злее, никакого отчаяния нет. Возможно, дома я какие-то грустные эмоции покажу, но на это не более 10 минут. А далее снова бороться за самые высокие места.

Два промаха? Вторую лежку стреляла так же, как и первую, контролируя все. Правда, на второй лежке дыхание было более тяжелым, приходилось делать по два выдоха и вдоха. Была уверена в своей стрельбе, и сейчас не могу объяснить произошедшее. Ветра не было, хотя на пристрелке и на первых двух рубежах был легкий ветерок. Все было под контролем… Не могу сказать, что произошло», – рассказала Резцова.