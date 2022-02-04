Олимпиада-2022, 5 февраля, расписание всех финалов дня: разыграют 6 комплектов медалей

5 февраля на зимней Олимпиаде-2022 в Пекине будут разыграны 6 комплектов медалей в шести видах спорта.

Олимпийские игры-2022 в Пекине

5 февраля

Расписание финалов

Лыжные гонки

Скиатлон, женщины

10.45

Российские участницы: Наталья Непряева, Татьяна Сорина, Юлия Ступак, Анастасия Рыгалина.

Конькобежный спорт

3000 м, женщины

11.30

Российские участницы: Наталья Воронина, Евгения Лаленкова.

Биатлон

Смешанная эстафета

12.00

Сборная России: Ульяна Нигматуллина, Кристина Резцова, Александр Логинов, Эдуард Латыпов.

Прыжки с трамплина

Нормальный трамплин, женщины

14.35

Российские участницы: Ирина Аввакумова, Александра Кустова, Софья Тихонова, Ирма Махиня.

Фристайл

Могул, мужчины

15.40

Российские участники: Никита Новицкий, Никита Андреев.

Шорт-трек

Смешанная эстафета

16.26

Сборная России выступит в четвертьфинале.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала соревнований – московское.

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