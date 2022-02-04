Олимпиада-2022, 5 февраля, расписание всех финалов дня: разыграют 6 комплектов медалей

5 февраля на зимней Олимпиаде-2022 в Пекине будут разыграны 6 комплектов медалей в шести видах спорта.
Олимпийские игры-2022 в Пекине
5 февраля
Расписание финалов
Лыжные гонки
Скиатлон, женщины
10.45
Российские участницы: Наталья Непряева, Татьяна Сорина, Юлия Ступак, Анастасия Рыгалина.
Конькобежный спорт
3000 м, женщины
11.30
Российские участницы: Наталья Воронина, Евгения Лаленкова.
Биатлон
Смешанная эстафета
12.00
Сборная России: Ульяна Нигматуллина, Кристина Резцова, Александр Логинов, Эдуард Латыпов.
Прыжки с трамплина
Нормальный трамплин, женщины
14.35
Российские участницы: Ирина Аввакумова, Александра Кустова, Софья Тихонова, Ирма Махиня.
Фристайл
Могул, мужчины
15.40
Российские участники: Никита Новицкий, Никита Андреев.
Шорт-трек
Смешанная эстафета
16.26
Сборная России выступит в четвертьфинале.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала соревнований – московское.
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