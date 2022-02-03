Российские спортсмены получат по 4 миллиона рублей от правительства РФ за победу на Олимпийских играх в Пекине

Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что победители Олимпийских игр в Пекине получат от правительства по 4 миллиона рублей.

«Завтра в Пекине открывается зимняя Олимпиада, а еще через месяц и Паралимпийские зимние игры. Это важное событие. Вся страна поддерживает и гордится нашими ребятами. И в эти дни будет особенно желать им только побед.

Правительством принято решение о вознаграждении российских спортсменов по итогам выступления на Играх. За золотую медаль – 4 миллиона рублей, за серебряную – 2,5 миллиона рублей, за бронзовую медаль – 1,7 миллиона рублей.

Также поощрение получат те, кто сопровождает спортсменов к успеху, помогает им готовиться. Я имею в виду тренеров и специалистов самых разных направлений и профилей. Они вместе едут к победам.

Пожелаем всем нашим спортсменам удачи, будем болеть и переживать за них», – сказал Мишустин на совещании с кабмином.