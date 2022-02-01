Резцова о боязни заразиться ковидом на Олимпиаде: «Доходит до паранойи. Я уже маску меняю каждые пару часов, а в Европе неделю могла в одной ходить»

Российская биатлонистка рассказала об атмосфере в олимпийской деревне Пекина-2022.

– Новость о том, что вы пропустите тренировку, многих жутко напугала.

– Была такая новость? Не видела. Что вообще за приколы? Кто сказал, что я не выхожу на тренировку, и зачем?

– Ссылка на источник в команде.

– Блин, ну отлично. А на самом деле – ужасно. Зачем нагнетать? Тут и без этого такое творится... Вот почти каждый при встрече говорит, что контактировал с кем-то, кого посадили на карантин: «Отойди от меня!»

– И как вы с этим живете? Просто сидите все время в номере и ни с кем стараетесь не видеться?

– Типа того. Хожу только в столовую и на тренировки. Стараюсь вообще ни с кем не общаться. Да я не одна такая. Тут все друг от друга шарахаются.

– На тренировках тоже дистанцируетесь?

– Ну, вот в зале каждый тренажер отделен от другого пленкой. Как столы в столовой. То есть ты попадаешь в отдельную кабинку. Только выходишь – ее дезинфицируют. Даже при этом все занимаются в масках, хоть это и отвратительно.

– Мы виделись в Рупольдинге, и там вы рассуждали о ковиде философски: «Будет так будет. Что сделаешь? Никто не застрахован». Сейчас, кажется, у вас появилось чувство опасности?

– Не то чтобы чувство опасности... Просто ставки начинают расти. И с каждым днем все сильнее. Постоянно видишь народ, который заболевает – и на этом для них заканчивается. Доходит до паранойи. Вот я уже маску меняю каждые пару часов. А в Европе неделю могла в одной ходить!

Сейчас ручки дверной касаюсь – сразу к дезинфектору. Понимаю, что даже это не дает гарантий, но, по крайней мере, надо сделать все от себя зависящее. Чтобы хотя бы к себе потом вопросов не было, – сказала Резцова.

Главный страх Олимпиады-2022 – тесты на ковид. Что будет, если сдать положительный? Закроют ли всю команду?