Латыпов зашел на штрафной круг во время эстафеты на Кубке мира по биатлону в Антхольце

Теги Кубок мира по биатлону сборная России Эдуард Латыпов Антхольц Биатлон

Российский биатлонист Эдуард Латыпов зашел на штрафной круг во время четвертого этапа эстафеты на Кубке мира в Антхольце.

На стрельбе лежа спортсмен использовал три дополнительных патрона, но не смог закрыть одну из мишеней.

После штрафного круга он ушел в гонку на четвертом месте с отставанием 2 минуты 7 секунд.

Ранее Латыпов переболел коронавирусом и пропустил несколько этапов Кубка мира. Эстафета – его вторая гонка в Антхольце, перед этим он занял 25-е место в масс-старте.

Загадка Латыпова после ковида: не выступал 5 недель, закончил 6-м с конца, промазал 8 раз – а Бабиков опять высоко!

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные