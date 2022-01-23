Латыпов зашел на штрафной круг во время эстафеты на Кубке мира по биатлону в Антхольце

Российский биатлонист Эдуард Латыпов зашел на штрафной круг во время четвертого этапа эстафеты на Кубке мира в Антхольце.

На стрельбе лежа спортсмен использовал три дополнительных патрона, но не смог закрыть одну из мишеней.

После штрафного круга он ушел в гонку на четвертом месте с отставанием 2 минуты 7 секунд.

Ранее Латыпов переболел коронавирусом и пропустил несколько этапов Кубка мира. Эстафета – его вторая гонка в Антхольце, перед этим он занял 25-е место в масс-старте.

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