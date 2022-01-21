Юрий Каминский: «Менять в составе на Олимпиаду никого не будем. Если была бы нормальная квота, мы бы взяли Бабикова»

Старший тренер мужской сборной России по биатлону заявил, что состав команды на Олимпийские игры в Пекине не изменится.

В состав на Олимпиаду не вошел , который вчера выиграл индивидуальную гонку на этапе Кубка мира в Антхольце. Перед этим сборная России из-за неудачного выступления в спринте Рупольдинга уступила квоту в шесть человек на Играх.

«Для меня было приятно, что победил именно Бабиков вчера. Он подтвердил то, что справился со своими проблемами, которые возникли у него в Рупольдинге, это значит, что он может.

У меня тоже была грустная радость вчера, как и у Антона. Печально, что мы не можем спортсмена, который выигрывает этап Кубка мира, взять на Олимпийские игры.

Если была бы нормальная квота, мы бы его взяли, менять мы никого не будем. А вдруг на другом старте кто-то выстрелит. Менять на Халили нет смысла, тут все решала цена одного выстрела», – сказал Каминский.

– После индивидуальной гонки в Антхольце Халили – крепкий кандидат на участие в индивидуальной гонке в Пекине?

– Это было изначально понятно, что его надо ориентировать прежде всего туда.

– Сейчас много споров вызывает ситуация вокруг Бабикова. Думали ли об этом?

– Если реально смотреть, то на тот момент вопрос стоял так: Бабиков или Халили. Потому что Цветков стабильно уровень десятки показывал. Цена одного выстрела здесь была.

Они примерно одинаково прошли дистанцию. Ходом у них 15 секунд разница. Это не очень много для «двадцатки». Все-таки какой смысл сейчас что-то менять, даже если это возможно?

– Масс-старт на это может повлиять?

– Я не знаю, возможно ли заявку поменять. Нужен какой-то веский предлог. У нас его нет, – сказал Каминский «Матч ТВ».

Бабиков, которого не взяли на Олимпиаду, неожиданно победил на Кубке мира и озадачил всех! Как теперь быть с составом?

«Кто-то наверняка сделает вид, что меня не существует». Бабиков сорвался на тренеров после победы – кто из них прав?