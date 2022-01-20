Антон Бабиков: «Главный раздражитель? Недоверие со стороны тренеров. Кому-то будет неудобно, что я выиграл»

Российский биатлонист рассказал, что чувствовал недоверие тренеров в этом сезоне.

Сегодня Бабиков выиграл индивидуальную гонку на этапе Кубка мира в , однако он не входит в основной состав сборной России на Олимпиаду в Пекине.

– До гонки прикидывали с тренерами, что делать, если будет подобный результат?

– С тренерами не общались. Но я верил в себя, знал, что сегодня не совсем простая погода и для многих это будет проблемой, а для меня преимуществом.

Были раздражители, которые мотивировали меня, чтобы доказать, что я хороший стрелок. Даже если вы видите, что я могу какой-то рубеж пройти не идеально, это не значит, что я перестал быть хорошим стрелком.

– Главный раздражитель какой был?

– Где-то это недоверие со стороны тренеров. Понимаю, что у них есть для этого причины. Но тем не менее мне хочется, чтобы все равно всегда поддерживали, даже если что-то складывается не в твою пользу, чтобы все равно тебя поддерживали какими-то словами, не сомневались в тебе.

Здесь как-то проскакивало… Может, где-то в СМИ так преподносилось, может, еще что-то. Но то, что я видел, не вызывало у меня ощущения, что в меня верят.

– Общение какое-то было с Каминским? Он объяснил свое решение?

– Нет.

– Понимаете, что этой победой поставили тренерский штаб в неудобное положение? Как можно прокатить мимо победителя этапа Кубка мира?

– Сегодня хорошо выступил и . Он большой молодец. Но то, что я выиграл, конечно, кому-то будет от этого неудобно. Кто-то опять сделает вид, что меня просто не существует.

У каждого своя судьба. Кому-то достаточно одной хорошей гонки, чтобы в него верили. Кому-то достаточно одной плохой гонки, чтобы его закопали. Это спорт. Я в любом случае счастлив, что я часть этого, – сказал Бабиков.

Бабиков, которого не взяли на Олимпиаду, неожиданно победил на Кубке мира и озадачил всех! Как теперь быть с составом?