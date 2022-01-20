Антон Бабиков: «Мысли сегодня не о победе, а немножко о другом. Не знаю, радоваться или просто переживать этот момент»

Российский биатлонист Антон Бабиков прокомментировал свою победу в индивидуальной гонке на этапе Кубка мира в Антхольце.

– Перед гонкой говорили, что нужен раздражитель. Судя по всему, ты его нашел.

– Да, я его нашел еще до гонки. И это помогло.

– Поделишься с нами?

– Это будет некорректно.

– На последнем рубеже было ощущение, что ты все делаешь в замедленном режиме.

– Это в принципе со стойкой здесь такое происходило. И на первой стойке я так же стрелял, и на последней, конечно. Здесь такая специфика первых дней – стоя лучше не торопиться, не пытаться отстрелять в своем обычно режиме, потому что немного другие ощущения, пришлось стрелять более бережливо.

– Что происходит после 19-го удачного выстрела в голове?

– Пятый выстрел откладывал, да. Что происходит? Вполне все очевидно – начинаешь бороться с мыслями. Мысли обгоняешь, понимаешь, что мышцы перестают тебя слушаться в том режиме, в котором хотелось бы. Самое главное – соединить свои мысли с мышцами в этот момент.

Ты думаешь о правильном произведении выстрела, а в этот момент мышцы уже свои ощущения ловят. Надо это сконнектить, чтобы не допустить ошибки. Пока у меня нет ощущения, что я победил. Но мысли сегодня не о победе, мысли немножко о другом. Не знаю, радоваться или просто переживать этот момент, – сказал Бабиков в эфире «Матч ТВ».

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