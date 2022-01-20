Эдуард Латыпов сдал второй отрицательный тест на коронавирус и вечером прибудет в Антхольц для выступления на этапе Кубка мира

Теги Кубок мира по биатлону сборная России Эдуард Латыпов Матч ТВ коронавирус Антхольц Биатлон

Российский биатлонист Эдуард Латыпов сдал второй отрицательный тест на коронавирус и вечером прибудет в Антхольц для выступления на этапе Кубка мира. 

Латыпов находился на карантине с 6 января – он сдал положительный тест на COVID-19 перед этапом Кубка мира в Оберхофе. 

Ранее комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев сообщил, что Латыпова в Антхольц доставит продюсер канала Алексей Криворучко.

Латыпову уже можно бегать в гонках, но пока запрещено лететь на Олимпиаду. Объясняем, почему так

UPD Есть опровержение от СБР: «Результата сегодняшнего теста Латыпова на данный момент нет. Ждем»

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