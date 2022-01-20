Эдуард Латыпов сдал второй отрицательный тест на коронавирус и вечером прибудет в Антхольц для выступления на этапе Кубка мира

Российский биатлонист сдал второй отрицательный тест на коронавирус и вечером прибудет в Антхольц для выступления на этапе Кубка мира.

Латыпов находился на карантине с 6 января – он сдал положительный тест на перед этапом Кубка мира в Оберхофе.

Ранее комментатор сообщил, что Латыпова в Антхольц доставит продюсер канала Алексей Криворучко.

Латыпову уже можно бегать в гонках, но пока запрещено лететь на Олимпиаду. Объясняем, почему так

UPD Есть опровержение от СБР: «Результата сегодняшнего теста Латыпова на данный момент нет. Ждем»