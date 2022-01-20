Российский биатлонист Эдуард Латыпов сдал второй отрицательный тест на коронавирус и вечером прибудет в Антхольц для выступления на этапе Кубка мира.
Латыпов находился на карантине с 6 января – он сдал положительный тест на COVID-19 перед этапом Кубка мира в Оберхофе.
Ранее комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев сообщил, что Латыпова в Антхольц доставит продюсер канала Алексей Криворучко.
Латыпову уже можно бегать в гонках, но пока запрещено лететь на Олимпиаду. Объясняем, почему так
UPD Есть опровержение от СБР: «Результата сегодняшнего теста Латыпова на данный момент нет. Ждем»