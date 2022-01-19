Дмитрий Губерниев: «Разве Кюн с вакциной Pfizer выздоравливает быстрее, чем Латыпов со «Спутником»? Немец подвергает людей опасности»

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев раскритиковал организаторов этапа Кубка мира по биатлону в итальянском Антхольце.

Ранее стало известно, что в Антхольце выступит немец Йоханес Кюн, который неделю назад сдал положительный тест на ковид и пропустил этап в Рупольдинге. При этом россиянин Эдуард Латыпов, заразившийся инфекцией еще раньше, по-прежнему находится на карантине, так как не привит сертифицированной в Евросоюзе вакциной.

«Это нарушение ковид-протокола. Неважно, чем привит Кюн, прививка, как мы знаем, от заражения полностью защитить не может, возможно лишь заболевание в легкой форме и так далее, но разве немецкий вирус чем-то отличается от латыповского?

Совершенно очевидно, что Латыпов уже здоров, но он не имеет возможности никуда приехать. Здесь дело не в том, что Кюн тренируется, он подвергает людей опасности, он всех нас, вместе со сборной Германии, подвергает опасности. Вопрос к IBU: это что такое происходит? «Вы не понимаете, это другое», вот так? Это вопиющая история, с ней надо разбираться.

Если у него разрешенная в Европе вакцина, он выздоровел? Допустим, у Кюна есть анализ, что он выздоровел, но при этом у Латыпова через неделю никто анализов не брал. Разве организм Кюна с вакциной Pfizer выздоравливает быстрее, чем организм Латыпова с вакциной «Спутник»? Это очень странно, это отговорки в пользу бедных, вот и все», – заявил Губерниев.

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