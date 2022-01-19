Дмитрий Губерниев: «Разве Кюн с вакциной Pfizer выздоравливает быстрее, чем Латыпов со «Спутником»? Немец подвергает людей опасности»

Теги сборная России сборная Германии Дмитрий Губерниев IBU Йоханнес Кюн Эдуард Латыпов коронавирус Биатлон

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев раскритиковал организаторов этапа Кубка мира по биатлону в итальянском Антхольце.

Ранее стало известно, что в Антхольце выступит немец Йоханес Кюн, который неделю назад сдал положительный тест на ковид и пропустил этап в Рупольдинге. При этом россиянин Эдуард Латыпов, заразившийся инфекцией еще раньше, по-прежнему находится на карантине, так как не привит сертифицированной в Евросоюзе вакциной.

«Это нарушение ковид-протокола. Неважно, чем привит Кюн, прививка, как мы знаем, от заражения полностью защитить не может, возможно лишь заболевание в легкой форме и так далее, но разве немецкий вирус чем-то отличается от латыповского?

Совершенно очевидно, что Латыпов уже здоров, но он не имеет возможности никуда приехать. Здесь дело не в том, что Кюн тренируется, он подвергает людей опасности, он всех нас, вместе со сборной Германии, подвергает опасности. Вопрос к IBU: это что такое происходит? «Вы не понимаете, это другое», вот так? Это вопиющая история, с ней надо разбираться.

Если у него разрешенная в Европе вакцина, он выздоровел? Допустим, у Кюна есть анализ, что он выздоровел, но при этом у Латыпова через неделю никто анализов не брал. Разве организм Кюна с вакциной Pfizer выздоравливает быстрее, чем организм Латыпова с вакциной «Спутник»? Это очень странно, это отговорки в пользу бедных, вот и все», – заявил Губерниев.

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