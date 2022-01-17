Дмитрий Губерниев: «Есть ощущение, что в женской команде каждый сам за себя. К Шашилову как педагогу вопросы есть»

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев поделился мнением о командной атмосфере в сборной России по биатлону.

«Есть ощущение, что в женской команде каждый сам за себя. Выигрывает кто-то из шведов, французов или норвежцев, всей командой они присутствуют на награждении, а у нас такого не было никогда.

Мы на церемонии открытия, еще в доковидные времена толком не ходили, поэтому это проблема наша. Вспомните, как общались наши четверо на Олимпиаде в Южной Корее: никак! Мальчики отдельно, девочки отдельно. У нас, к сожалению, есть проблемы.

Кстати, Кристина Резцова и может быть тем объединительным фактором, а так у нас пока в этом смысле мужская команда близка к тому, чтобы быть командой с большой буквы, а женская пока далека.

Тренер – это наставник и педагог, мы об этом забываем. Это то, что Шашилову, кстати, не хватает. Он тренер, может быть, хороший, а к Шашилову как педагогу у меня вопросы есть. Это даже не секрет.

Он проявляет себя педагогом только к одной спортсменке, фамилия которой Казакевич. Конечно, тут нужно меняться Шашилову, а девчонкам тренеру помогать», – сказал Губерниев.

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Кристина Резцова: «У нас отсутствует командный дух, никогда не собираемся, друг с другом толком не общаемся. Должен быть задор»