Кубок мира. Гонка преследования. Фийон-Майе убежит первым, Цветков – 21-м, Серохвостов – 23-м, Поварницын – 31-м, Логинов – 32-м, Халили – 35-м

16 января в Рупольдинге на этапе Кубка мира по биатлону пройдет мужская гонка преследования.
Россию представят Максим Цветков, Даниил Серохвостов, Александр Поварницын, Александр Логинов и Карим Халили.
- Дата проведения
- 16 января, 16.45
16 января в Рупольдинге на этапе Кубка мира по биатлону пройдет мужская гонка преследования.
Россию представят Максим Цветков, Даниил Серохвостов, Александр Поварницын, Александр Логинов и Карим Халили.
|1
|Кентен Фийон-Майе
|2
|Бенедикт Долль
|3
|Антон Смольский
|4
|Витаутас Строля
|5
|Теро Сеппяля
|6
|Эрик Лессер
|7
|Дмитрий Пидручный
|8
|Эрик Перро
|9
|Симон Дестье
|10
|Йоша Буркхальтер
|11
|Александр Андерсен
|12
|Симон Эдер
|13
|Доминик Виндиш
|14
|Мартин Понсилуома
|15
|Эрленд Овренг Бьонтегорд
|16
|Лукас Хофер
|17
|Богдан Цымбал
|18
|Себастьян Самуэльссон
|19
|Калев Эрмитс
|20
|Роман Реес
|21
|Максим Цветков
|22
|Артем Прима
|23
|Даниил Серохвостов
|24
|Давид Цобель
|25
|Кэмпбелл Райт
|26
|Антон Дудченко
|27
|Флоран Клод
|28
|Максим Воробей
|29
|Пеппе Фемлинг
|30
|Фанмин Чэн
|31
|Александр Поварницын
|32
|Александр Логинов
|33
|Томас Бормолини
|34
|Адам Вацлавик
|35
|Карим Халили
|36
|Кресимир Црнкович
|37
|Фабьен Клод
|38
|Дидье Бьона
|39
|Яков Фак
|40
|Йоханнес Дале
|41
|Филипп Наврат
|42
|Михал Крчмарж
|43
|Владимир Илиев
|44
|Йеспер Нелин
|45
|Жюль Бюрнот
|46
|Скотт Гоу
|47
|Никита Лобастов
|48
|Олли Хииденсало
|49
|Рене Захна
|50
|Антонин Гигонна
|51
|Кристиан Гоу
|52
|Сверре Дален Аспенес
|53
|Эмильен Жаклен
|54
|Оскар Брандт
|55
|Дмитрий Лазовский
|56
|Тимофей Лапшин
|57
|Шон Доэрти
|58
|Ховард Бугетвейт
|59
|Филипп Хорн
|60
|Синюань Янь