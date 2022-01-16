Кубок мира. Гонка преследования. Фийон-Майе убежит первым, Цветков – 21-м, Серохвостов – 23-м, Поварницын – 31-м, Логинов – 32-м, Халили – 35-м

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16 января в Рупольдинге на этапе Кубка мира по биатлону пройдет мужская гонка преследования. 

Россию представят Максим Цветков, Даниил Серохвостов, Александр Поварницын, Александр Логинов и Карим Халили. 

Дата проведения
16 января, 16.45
Онлайн гонки

Этап 6, Рупольдинг, Германия. Гонка преследования

Стартовый лист

1  Кентен Фийон-Майе
2  Бенедикт Долль
3  Антон Смольский
4  Витаутас Строля
5  Теро Сеппяля
6  Эрик Лессер
7  Дмитрий Пидручный
8  Эрик Перро
9  Симон Дестье
10  Йоша Буркхальтер
11  Александр Андерсен
12  Симон Эдер
13  Доминик Виндиш
14  Мартин Понсилуома
15  Эрленд Овренг Бьонтегорд
16  Лукас Хофер
17  Богдан Цымбал
18  Себастьян Самуэльссон
19  Калев Эрмитс
20  Роман Реес
21  Максим Цветков
22  Артем Прима
23  Даниил Серохвостов
24  Давид Цобель
25  Кэмпбелл Райт
26  Антон Дудченко
27  Флоран Клод
28  Максим Воробей
29  Пеппе Фемлинг
30  Фанмин Чэн
31  Александр Поварницын
32  Александр Логинов
33  Томас Бормолини
34  Адам Вацлавик
35  Карим Халили
36  Кресимир Црнкович
37  Фабьен Клод
38  Дидье Бьона
39  Яков Фак
40  Йоханнес Дале
41  Филипп Наврат
42  Михал Крчмарж
43  Владимир Илиев
44  Йеспер Нелин
45  Жюль Бюрнот
46  Скотт Гоу
47  Никита Лобастов
48  Олли Хииденсало
49  Рене Захна
50  Антонин Гигонна
51  Кристиан Гоу
52  Сверре Дален Аспенес
53  Эмильен Жаклен
54  Оскар Брандт
55  Дмитрий Лазовский
56  Тимофей Лапшин
57  Шон Доэрти
58  Ховард Бугетвейт
59  Филипп Хорн
60  Синюань Янь

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