«10 лет так не ускорялся». Массажист сборной России передал Цветкову его лыжные палки за несколько секунд до старта этапа

Массажист сборной России по биатлону Сергей Воронин рассказал об инциденте с палками Максима Цветкова перед стартом его этапа в эстафете на Кубке мира в Рупольдинге.
Цветков едва не опоздал к началу этапа, так как взял чужие палки. Его инвентарь передали ему за несколько секунд до старта.
«Я моментально среагировал, потому что это нормальная ситуация, потому что ребята очень часто «бегут» в голове, поэтому могут взять не свои палки или не свои лыжи. Мы всегда готовы ко всему.
Максим взял палки Карима Халили. На самом деле они одинаковые, даже ростовка одна, только ремни были разными. Максу, видимо, это было важно.
Хорошо, что у нас было время. Я ускорился так, как, наверное, лет 10 так не ускорялся. Я в принципе не люблю бегать. Я был готов к тому, что Макс вернется.
До старта он переставлял палки и лыжи, а я думал, хоть бы он взял свои! Но получилось вот так», – рассказал Воронин.