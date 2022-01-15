«10 лет так не ускорялся». Массажист сборной России передал Цветкову его лыжные палки за несколько секунд до старта этапа

Массажист сборной России по биатлону Сергей Воронин рассказал об инциденте с палками перед стартом его этапа в эстафете на Кубке мира в .

Цветков едва не опоздал к началу этапа, так как взял чужие палки. Его инвентарь передали ему за несколько секунд до старта.

«Я моментально среагировал, потому что это нормальная ситуация, потому что ребята очень часто «бегут» в голове, поэтому могут взять не свои палки или не свои лыжи. Мы всегда готовы ко всему.

Максим взял палки . На самом деле они одинаковые, даже ростовка одна, только ремни были разными. Максу, видимо, это было важно.

Хорошо, что у нас было время. Я ускорился так, как, наверное, лет 10 так не ускорялся. Я в принципе не люблю бегать. Я был готов к тому, что Макс вернется.

До старта он переставлял палки и лыжи, а я думал, хоть бы он взял свои! Но получилось вот так», – рассказал Воронин.