Максим Цветков о победе в эстафете: «Почему не взял флаг? У меня уже была практика, когда я с флагом падал на финише»

Российский биатлонист прокомментировал победу в эстафете на этапе Кубка мира в .

«Почему не взял флаг? Было немножко опасно все равно – не дай бог что случится. У меня уже была практика, когда я с флагом падал на финише, но там отрыв был несколько минут. Это одна из первых моих гонок, первый год в биатлоне – бежали Спартакиаду учащихся, с Александром были в разных командах. Вот там с флагом упал на финише.

На последнем круге сразу не стал бросаться в полную мощность на равнине. Я экономился немножко на подъемы, потому что знал – даже если меня достанут, все будет решаться на подъемах, потому что там самая тяжелая часть. Делал ставку на последний подъем перед затяжным спуском, удалось его хорошо отработать.

Я видел, что на втором этапе была еще плотная группа – команд 7-8. На этапе Александра уже стали появляться разрывы, и было ясно, что мы идем первые-вторые, рядом немного команд, нужно будет бороться за призы.

Особо проблем со стрельбой не было, как на спринте – подходил к стойке спокойно. Единственное, там не вылетела одна гильза, я немножко заволновался перед третьим выстрелом, но удалось отработать без доппатронов, считаю, это очень хорошо на последнем этапе.

Мне кажется, на первой гонке Кубка России была 0,01% возможность, что я приеду сюда и буду бороться за попадание в олимпийскую команду. Работал, старался, потому что очень важный сезон – понимал это.

Мы понимаем, что это подготовке на пары месяцев, а нескольких лет – чтобы попасть сюда и выступать на таком уровне», – сказал Цветков в эфире .