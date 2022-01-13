Тихонов о трансляциях биатлона: «Постоянные интервью до гонки говорят о том, что у «Матч ТВ» большие финансовые проблемы»

Четырехкратный олимпийский чемпион поделился мнением о трансляциях биатлона на телеканале .

«Сегодня внимательно смотрел биатлонные репортажи на «Матч ТВ». Постоянные интервью до гонки говорят о том, что у «Матч ТВ» большие финансовые проблемы. Я думаю, что у них контракт нацелен на продление любой ценой эфирного времени.

Включаются за 20 минут до старта и идут почти все безграмотные интервью. Надо понимать, что это создает дополнительную психологическую нагрузку перед стартом. Вот пробегут они гонку, примут душ, покушают, восстановятся, выйдут из отеля и берите у них интервью сколько хотите. Но для них важен не результат, а эфирное время и деньги, потому что с ними дела идут неважно.

А так мы целый день слышим безграмотные вопросы и безграмотные ответы. Мужская команда потеряла квоту, на душе у всех невесело. Каминский говорит: «Вот надо проанализировать».

Я говорил с двумя тренерами, с которыми мы работали долгие годы и вместе выступали. На любой вопрос корреспондента ответ отскакивал как от зубов. Гурьев, Савинов, Фатьянов, Колокольников, Аликин всегда контролировали ситуацию в команде и не давали безграмотных интервью, как нынешние тренеры», – сказал Тихонов.

Наши биатлонисты рассыпались в ключевой гонке до Олимпиады: максимальная квота упущена – в Пекин поедут только пятеро