Юрий Каминский: «Пришлось отменить предолимпийский сбор на Семинском перевале. Я боюсь делать два лишних перелета, чтобы не ставить под угрозу здоровье команды»

Тренер мужской сборной России по биатлону сообщил об отмене предолимпийского сбора команды на Семинском перевале и ответил на вопрос о возможной ротации перед этапом Кубка мира в Рупольдинге.

Перед этапом в Оберхофе Эдуард Латыпов сдал положительный тест на коронавирус.

– Как карантин Латыпова повлиял на подготовку вашей группы к выступлению на Олимпийских играх?

– Нам пришлось отменить запланированный предолимпийский сбор на Семинском перевале. Я уже боюсь делать два лишних перелета, чтобы не ставить под угрозу здоровье остальной команды.

– Кого-то из тех, кто выступает на Кубке IBU, привлечь к выступлению на этапе Кубка мира в Рупольдинге планируете?

– Нет, мы сейчас не предполагаем такой ротации. Это имело бы смысл, если бы там кто-то из наших выигрывал с большим отрывом, но сейчас этого не наблюдается, – сказал Каминский.

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