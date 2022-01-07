Юрий Каминский: «Первая мысль после теста Латыпова – матерная. Не знаю, как с ним быть»

Старший тренер мужской сборной России по биатлону прокомментировал ситуацию с Эдуардом Латыповым, который заразился коронавирусом.

«Мы ведем переговоры о том, чтобы вывезти Эдуарда из Германии, но пока результатов нет.

Я пока не знаю, как будет идти его подготовка к Олимпиаде, также не знаю, как сейчас быть с этапом в Антерсельве. Все будет зависеть от того, когда его выпустят.

Пытался найти какую-то информацию о карантинах в Германии, нашел только про 14 дней. Непонятно совсем, когда и чего дальше сдавать. Честно говоря, не похоже на немцев.

Какая была первая мысль после результатов теста? Матерная. Настроение было похоронным, сейчас вот ребята немного порадовали», – сказал Каминский.

Ковид у Латыпова: когда ему разрешат стартовать, почему «Спутник» не спас от долгого карантина и как все это бьет по сборной России?