Логинов о победе в спринте: «Сегодня я доволен. Передаю привет королю Оберхофа Малышко, он залечит травму и вернется»

Российский биатлонист прокомментировал победу в спринте на этапе Кубка мира в Оберхофе.

«Получилось хорошо потренироваться в праздники, выпал буквально один день. Сегодня доволен, с такой погодой даже один промах – это не четверка, а четыре с плюсом. Главное, на трассе было действительно легче.

Отлично отработала вся тренерская бригада, информацию давали по всем участкам, это помогает. Перед гонкой мы шутили: будет подходить на стойку любой спортсмен и будет стоять в очереди, чтобы попасть на 30-ю установку. Но мне повезло, что Долль ушел чуть дальше, а у меня освободилась 30-я. Тем не менее порыв был очень сильный на все пять выстрелов, было очень тяжело.

Вчера переписывался с Эдуардом [Латыповым] – он не унывает, он молодец. Желаем ему скорейшего восстановления, уверен, все будет в порядке.

Искренне поздравляю Бабикова и Серохвостова. Тот же Антон вернулся на , это хороший результат.

Спасибо, передаю привет королю Оберхофа Малышко. Он залечит травму и вернется», – сказал Логинов в эфире .

В 2013-м Дмитрий Малышко выиграл спринт и преследование в Оберхофе, а так же был финишером победной для России эстафеты.