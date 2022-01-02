Александр Тихонов: «Остаюсь патриотом России. Все мои достижения принадлежат России, но живу я в Советском Союзе»

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону рассказал о том, как будет отмечать 75-летний юбилей.

«День рождения отмечу в семейном кругу. Друзей собираю 29 января в Минске: будут фехтовальщики Галина Горохова, Елена Белова, Марк Ракита, баскетболисты, в числе которых Ваня Едешко – автор золотого паса на Олимпиаде 1972 года, борцы, самбисты, боксеры. Все будут на юбилее. Готовим хороший зал, думаю, будет человек 200.

Я постоянно бываю в России, был и остаюсь патриотом России. Все мои достижения – и лучший спортсмен, и лучший президент Союза биатлонистов России, все, что я делал – принадлежит России. А живу я в Советском Союзе.

Супруга у меня минчанка, я уже 12 лет живу здесь. Очень доволен: чистота, порядок. Хочу сказать самые добрые слова в адрес . Что бы о нем ни писали и ни говорили, он сумел удержать порядок. Суровость закона говорит о его человеколюбии, в этом я с Александром Григорьевичем абсолютно согласен.

Слава богу, со здоровьем все в порядке. Хотел бы пожелать его супруге, детям, внучкам и правнуку Еремею. Хотел бы пожелать отметить 75 легендам нашего спорта Владику Третьяку, Саше Карелину, Александру Попову, всем живым тренерам в спорте высших достижений. И, конечно, здоровья моему давнему другу Виталию Георгиевичу Смирнову», – сказал Тихонов.