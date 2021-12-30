Лукашенко – Якушеву: «Я Путину рассказывал, как ты играл с канадцами. Два метра ростом и руки такие, что невозможно было подойти»

Теги Владимир Путин Валерий Каменский Александр Лукашенко Александр Якушев Хоккей

Президент Беларуси Александр Лукашенко поделился воспоминаниями об игре Александра Якушева, сообщает белорусская Tribuna.com со ссылкой на телеграм-канал «Пул N3».

Вчера, 29 декабря, президент России Владимир Путин вручил Якушеву орден «За заслуги перед Отечеством» III степени.

«Я примазался к вашей славе. Только что Владимиру Владимировичу рассказывал, как ты играл с канадцами в хоккей.

Два метра ростом и руки такие, что невозможно было подойти», – сказал Лукашенко во время награждения Путиным легенд советского хоккея.

«Владимир Владимирович знает уже это, ему рассказывать не надо», – ответил Валерий Каменский.

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