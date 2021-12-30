Лукашенко – Якушеву: «Я Путину рассказывал, как ты играл с канадцами. Два метра ростом и руки такие, что невозможно было подойти»

Президент Беларуси Александр Лукашенко поделился воспоминаниями об игре Александра Якушева, сообщает белорусская Tribuna.com со ссылкой на телеграм-канал «Пул N3».

Вчера, 29 декабря, президент России Владимир Путин вручил Якушеву орден «За заслуги перед Отечеством» III степени.

«Я примазался к вашей славе. Только что Владимиру Владимировичу рассказывал, как ты играл с канадцами в хоккей.

Два метра ростом и руки такие, что невозможно было подойти», – сказал Лукашенко во время награждения Путиным легенд советского хоккея.

«Владимир Владимирович знает уже это, ему рассказывать не надо», – ответил Валерий Каменский.

Путин забил 7 голов в товарищеском матче, Лукашенко – 2

Путин вручил ордена Якушеву, Касатонову и Каменскому: «Знаем, как вы боролись за честь страны, добывали самые высокие награды»