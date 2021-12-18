Юрий Каминский: «У Латыпова есть проблема с заниженной самооценкой. Старты ему необходимы, чтобы понять свои силы»

Старший тренер мужской сборной России по биатлону Юрий Каминский оценил результат Эдуарда Латыпова на Кубке мира в Анси, где он стал вторым в гонке преследования.

– Вчера вы говорили, что план на гонку заключался в том, чтобы начать спокойно и не дергаться за Йоханнесом Бо.

– Ну вот не получилось почему-то спокойно начать. Видимо, процессы возбуждения у Эдуарда в этот момент преобладали. Причем я ему перед стартом сказал: «Только не кидайся за Йоханнесом!» А получилось, что он пошел фактически в темпе норвежца и уступил ему ходом 0,2 секунды.

– После этого на втором круге Эдуард сбросил скорость.

– Это было правильное решение, он шел лидером. Вообще, по общей скорости всех кругов Эдуард на своем месте. Он четвертый рядом с Кристиансеном и Самуэльссоном.

– Есть ощущение, что ошибка на первой стойке связана с тем, что шел не своим темпом с быстрыми французами.

– Да, такое ощущение у меня тоже было. Но с другой стороны, нужно же пробовать.

– Вторая гонка подряд на пьедестале, причем он самый стабильный из призеров здесь. Нет опасения, что амбиции начнут проявляться слишком сильно?

– Нет. Эдуард – это человек, у которого есть проблема с даже заниженной самооценкой, поэтому он с этим справится. Наоборот, ему нужно почувствовать, что он может. Эти старты ему необходимы, чтобы понять свои силы.

Сегодня была контактная гонка, вчера был раздельный старт, где он хорошо прошел финишную часть. И сегодня тоже финиш отработал хорошо, в контакте с лучшим норвежским финишером. Ему на пятом круге чуть-чуть не хватило, чтобы оторваться.

Кристиансен с трудом удерживал контакт, просвет уже был небольшой. Выстроив так пятый круг, Эдуард был прав, так как выиграл. Но, говорят, разножку он не сделал.

– А вы ее готовили?

– Тренировали, да. Но, видимо, мало, – рассказал Каминский.

Удивительный круг Латыпова: летел 2 км на пределе – не подпускал норвежца, который сильнее на финише, и вырвал 0,1 секунды