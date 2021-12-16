«Мальчик, водочки мне принеси, я в Ижевск лечу». Куклина не прошла на январские этапы Кубка мира и будет отбираться через Кубок России

Российская биатлонистка Лариса Куклина пошутила насчет того, что не отобралась на январские этапы Кубка мира.

«Мальчик, водочки мне принеси, я в Ижевск лечу», – написала Куклина, процитировав фильм Алексея Балабанова «Брат 2».

По итогам ноябрьских и декабрьских этапов Кубка мира Куклина заняла 61-е место в общем зачете, лучшим результатом стало 28-е место в индивидуальной гонке на этапе в .

Чтобы попасть на январские этапы Кубка мира или Кубка IBU Куклиной надо отобраться через , в частности через .