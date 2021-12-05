⚡ Ульсбю-Ройселанн выиграла гонку преследования на Кубке мира в Хохфильцене, Сола – 2-я, Казакевич – 9-я, Резцова – 12-я, Миронова – 34-я

Норвежская биатлонистка Марте Ульсбю-Ройселанн победила в гонке преследования на этапе Кубка мира в австрийском Хохфильцене.

Кубок мира

3-й этап

Хохфильцен, Австрия

Женщины

Гонка преследования

1. Марте Ульсбю-Ройселанн (Норвегия) – 30.04,1 (1)

2. Анна Сола (Беларусь) – 4,1 (3)

3. Эльвира Оберг (Швеция) – 23,3 (1)

4. Динара Алимбекова (Беларусь) – 48,1 (1)

5. Ханна Оберг (Швеция) – 1.11,7 (5)

6. Маркета Давидова (Чехия) – 1.15,6 (2)

7. Дениз Херманн (Германия) – 1.20,4 (3)

8. Ванесса Хинц (Германия) – 1.24,6 (2)

9. Ирина Казакевич (Россия) – 1.25,2 (2)

10. Стина Нильссон (Швеция) – 1.27,2 (4)...

12. Кристина Резцова (Россия) – 1.31,3 (4)...

16. Тириль Экхофф (Норвегия) – 1.48,5 (6)

17. Ульяна Нигматуллина (Россия) – 1.48,9 (2)...

28. Валерия Васнецова (Россия) – 2.17,4 (2)...

34. Светлана Миронова (Россия) – 2.43,0 (3)

ПРИМЕЧАНИЕ: результаты обновляются.