⚡ Ульсбю-Ройселанн выиграла гонку преследования на Кубке мира в Хохфильцене, Сола – 2-я, Казакевич – 9-я, Резцова – 12-я, Миронова – 34-я

Норвежская биатлонистка Марте Ульсбю-Ройселанн победила в гонке преследования на этапе Кубка мира в австрийском Хохфильцене.
Кубок мира
3-й этап
Хохфильцен, Австрия
Женщины
Гонка преследования
1. Марте Ульсбю-Ройселанн (Норвегия) – 30.04,1 (1)
2. Анна Сола (Беларусь) – 4,1 (3)
3. Эльвира Оберг (Швеция) – 23,3 (1)
4. Динара Алимбекова (Беларусь) – 48,1 (1)
5. Ханна Оберг (Швеция) – 1.11,7 (5)
6. Маркета Давидова (Чехия) – 1.15,6 (2)
7. Дениз Херманн (Германия) – 1.20,4 (3)
8. Ванесса Хинц (Германия) – 1.24,6 (2)
9. Ирина Казакевич (Россия) – 1.25,2 (2)
10. Стина Нильссон (Швеция) – 1.27,2 (4)...
12. Кристина Резцова (Россия) – 1.31,3 (4)...
16. Тириль Экхофф (Норвегия) – 1.48,5 (6)
17. Ульяна Нигматуллина (Россия) – 1.48,9 (2)...
28. Валерия Васнецова (Россия) – 2.17,4 (2)...
34. Светлана Миронова (Россия) – 2.43,0 (3)
ПРИМЕЧАНИЕ: результаты обновляются.
- Дата проведения
- 12 декабря, 16.30
Этап 3, Хохфильцен, Австрия. Гонка преследования
|1
|Марте Ульсбю-Ройселанн
|30.04,1 (0+0+1+0)
|2
|Анна Сола
|00.04,1 (0+0+2+1)
|3
|Эльвира Оберг
|00.23,3 (1+0+0+0)
|4
|Динара Алимбекова
|00.48,1 (0+0+0+1)
|5
|Ханна Оберг
|01.11,7 (2+1+2+0)
|6
|Маркета Давидова
|01.15,6 (1+0+0+1)
|7
|Дениз Херманн
|01.20,4 (0+0+1+2)
|8
|Ванесса Хинц
|01.24,6 (0+1+0+1)
|9
|Ирина Казакевич
|01.25,2 (1+0+0+1)
|10
|Стина Нильссон
|01.27,2 (1+1+0+2)
|11
|Ванесса Фойгт
|01.30,0 (1+0+0+0)
|12
|Кристина Резцова
|01.31,3 (0+2+0+2)
|13
|Елена Пидгрушная (Билосюк)
|01.36,8 (0+0+0+0)
|14
|Жюстин Брезаз-Буше
|01.44,2 (3+1+2+1)
|15
|Ингрид Ланмарк Тандревольд
|01.46,2 (0+0+0+1)
|16
|Тириль Экхофф
|01.48,5 (1+1+1+3)
|17
|Ульяна Нигматуллина (Кайшева)
|01.48,9 (1+0+0+1)
|18
|Линн Перссон
|01.49,9 (0+2+1+0)
|19
|Анна Магнуссон
|01.52,5 (0+1+2+0)