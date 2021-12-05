⚡ Ульсбю-Ройселанн выиграла гонку преследования на Кубке мира в Хохфильцене, Сола – 2-я, Казакевич – 9-я, Резцова – 12-я, Миронова – 34-я

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Норвежская биатлонистка Марте Ульсбю-Ройселанн победила в гонке преследования на этапе Кубка мира в австрийском Хохфильцене.

Кубок мира

3-й этап

Хохфильцен, Австрия

Женщины

Гонка преследования

1. Марте Ульсбю-Ройселанн (Норвегия) – 30.04,1 (1)

2. Анна Сола (Беларусь) – 4,1 (3)

3. Эльвира Оберг (Швеция) – 23,3 (1)

4. Динара Алимбекова (Беларусь) – 48,1 (1)

5. Ханна Оберг (Швеция) – 1.11,7 (5)

6. Маркета Давидова (Чехия) – 1.15,6 (2)

7. Дениз Херманн (Германия) – 1.20,4 (3)

8. Ванесса Хинц (Германия) – 1.24,6 (2)

9. Ирина Казакевич (Россия) – 1.25,2 (2)

10. Стина Нильссон (Швеция) – 1.27,2 (4)...

12. Кристина Резцова (Россия) – 1.31,3 (4)...

16. Тириль Экхофф (Норвегия) – 1.48,5 (6)

17. Ульяна Нигматуллина (Россия) – 1.48,9 (2)...

28. Валерия Васнецова (Россия) – 2.17,4 (2)...

34. Светлана Миронова (Россия) – 2.43,0 (3)

ПРИМЕЧАНИЕ: результаты обновляются.

Дата проведения
12 декабря, 16.30
Полные результаты

Этап 3, Хохфильцен, Австрия. Гонка преследования

1 Марте Ульсбю-Ройселанн30.04,1 (0+0+1+0)
2 Анна Сола00.04,1 (0+0+2+1)
3 Эльвира Оберг00.23,3 (1+0+0+0)
4 Динара Алимбекова00.48,1 (0+0+0+1)
5 Ханна Оберг01.11,7 (2+1+2+0)
6 Маркета Давидова01.15,6 (1+0+0+1)
7 Дениз Херманн01.20,4 (0+0+1+2)
8 Ванесса Хинц01.24,6 (0+1+0+1)
9 Ирина Казакевич01.25,2 (1+0+0+1)
10 Стина Нильссон01.27,2 (1+1+0+2)
11 Ванесса Фойгт01.30,0 (1+0+0+0)
12 Кристина Резцова01.31,3 (0+2+0+2)
13 Елена Пидгрушная (Билосюк)01.36,8 (0+0+0+0)
14 Жюстин Брезаз-Буше01.44,2 (3+1+2+1)
15 Ингрид Ланмарк Тандревольд01.46,2 (0+0+0+1)
16 Тириль Экхофф01.48,5 (1+1+1+3)
17 Ульяна Нигматуллина (Кайшева)01.48,9 (1+0+0+1)
18 Линн Перссон01.49,9 (0+2+1+0)
19 Анна Магнуссон01.52,5 (0+1+2+0)

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