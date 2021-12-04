Виктория Сливко о Кубке России: «Биатлон умирает? Я не вижу, в каком месте и в каком регионе он развивается»

Биатлонистка Виктория Сливко рассказала, что ее беспокоит небольшое количество участниц Кубка России.

«Не знаю, почему регионы обесценили . Они не считают его за соревнование или как?

Видимо, многие подумали, что можно пропустить этапы, готовиться только к «Ижевской винтовке», отбираться и ехать в сборную. Люди, почему вы не бегаете этапы? Не мне решать, но, по-моему, здесь нужна какая-то ответственность.

Мы много слышим, что биатлон развивается, массовость растет, деньги выделяются в регионы – но по факту на старте очень мало людей. В прошлом сезоне мы были в Красноярске и Новосибирске, где в личных гонках выступало 15 человек. Вот в Чайковском индивидуальная гонка – 31 участница. Где остальные?

Зато когда мы приедем на «Ижевскую винтовку», стартанет минимум 60 человек. Ну, некрасиво, неуважительно, что ли. Я ведь тоже после отбора могла сказать: ну и что мне эти Кубки России? Мне неинтересно, я буду готовиться к . Но тогда для какой цели я тренировалась 8 месяцев, если не соревнуюсь?

Сезон идет всего 4 месяца. Соревнования – это конкуренция, интерес, праздник. Ну реально праздник! Я в прошлом году в таком тяжелом состоянии после ковида пробежала первую гонку в Тюмени. Мне Максим Владимирович Кугаевский сказал: Вик, нужно пропускать, нужно отдохнуть, полечиться, потренироваться. Я: нет-нет-нет – и бегала до того момента, пока могла.

Я не могу сказать за других. Но если они не готовы конкурировать с нами на Кубке России, то почему должны обыграть на «Ижевской винтовке»? Какое чудо произойдет? Ведь нужно разгоняться, выступать. Лучшая тренировка – это соревнование.

Я понимаю: холодно, кто-то заболел – все бывает. Но откройте протокол этапа в Чайковском – кто привез по несколько человек: Тюмень, Красноярск, Новосибирск, Ханты. И по человеку из регионов – та же Егорова из Мурманска. Где Башкирия, Удмуртия?

В юниорках бежит 50 человек, но при переходе в женщины они пропадают. Из юниорок в женщины выходит 10 человек, а остальные завязывают. Биатлон умирает? Я не вижу, в каком месте и в каком регионе он развивается. Убрать мое поколение (94-95 годы) и тех, кто старше, – народу не останется. Нас называют старенькими, но когда мы закончим – кто бегать-то будет?» – сказала Сливко.

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