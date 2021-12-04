Виктория Сливко о Кубке России: «Биатлон умирает? Я не вижу, в каком месте и в каком регионе он развивается»

Биатлонистка Виктория Сливко рассказала, что ее беспокоит небольшое количество участниц Кубка России.
«Не знаю, почему регионы обесценили Кубок России. Они не считают его за соревнование или как?
Видимо, многие подумали, что можно пропустить этапы, готовиться только к «Ижевской винтовке», отбираться и ехать в сборную. Люди, почему вы не бегаете этапы? Не мне решать, но, по-моему, здесь нужна какая-то ответственность.
Мы много слышим, что биатлон развивается, массовость растет, деньги выделяются в регионы – но по факту на старте очень мало людей. В прошлом сезоне мы были в Красноярске и Новосибирске, где в личных гонках выступало 15 человек. Вот в Чайковском индивидуальная гонка – 31 участница. Где остальные?
Зато когда мы приедем на «Ижевскую винтовку», стартанет минимум 60 человек. Ну, некрасиво, неуважительно, что ли. Я ведь тоже после отбора могла сказать: ну и что мне эти Кубки России? Мне неинтересно, я буду готовиться к «Ижевской винтовке». Но тогда для какой цели я тренировалась 8 месяцев, если не соревнуюсь?
Сезон идет всего 4 месяца. Соревнования – это конкуренция, интерес, праздник. Ну реально праздник! Я в прошлом году в таком тяжелом состоянии после ковида пробежала первую гонку в Тюмени. Мне Максим Владимирович Кугаевский сказал: Вик, нужно пропускать, нужно отдохнуть, полечиться, потренироваться. Я: нет-нет-нет – и бегала до того момента, пока могла.
Я не могу сказать за других. Но если они не готовы конкурировать с нами на Кубке России, то почему должны обыграть на «Ижевской винтовке»? Какое чудо произойдет? Ведь нужно разгоняться, выступать. Лучшая тренировка – это соревнование.
Я понимаю: холодно, кто-то заболел – все бывает. Но откройте протокол этапа в Чайковском – кто привез по несколько человек: Тюмень, Красноярск, Новосибирск, Ханты. И по человеку из регионов – та же Егорова из Мурманска. Где Башкирия, Удмуртия?
В юниорках бежит 50 человек, но при переходе в женщины они пропадают. Из юниорок в женщины выходит 10 человек, а остальные завязывают. Биатлон умирает? Я не вижу, в каком месте и в каком регионе он развивается. Убрать мое поколение (94-95 годы) и тех, кто старше, – народу не останется. Нас называют старенькими, но когда мы закончим – кто бегать-то будет?» – сказала Сливко.
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