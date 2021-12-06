МОК: «Ни одного спортсмена на Олимпиаде-2022 не дисквалифицируют из-за COVID-19. Если он вышел в финал, но не выступил, то получит серебро»

Глава пресс-службы Международного олимпийского комитета ( ) Марк Адамс рассказал, каким образом будут распределяться медали на Олимпиаде-2022 в Пекине в случае положительных тестов на коронавирус у спортсменов.

«Ни один спортсмен или команда не будут дисквалифицированы по причинам, связанным с .

Минимальный результат спортсмена или команды будет сохранен с учетом этапа соревнований, на котором они не смогли выступить. Например, если они пройдут в финал, но не смогут в нем выступить из-за ковида, то они получат серебряную медаль.

В случае если речь идет об индивидуальном соревновании, то будут вручены две серебряные медали», – сказал Адамс.

Зимние Олимпийские игры-2022 пройдут в с 4 по 20 февраля.