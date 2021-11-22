Глава СБР Виктор Майгуров: «Минимальный успех на Олимпиаде в Пекине – две медали, одна должна быть золотой. В любой гонке»

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Глава Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров рассказал о медальных планах сборной России на Олимпийские игры-2022 в Пекине

«Минимальный успех – две медали, одна должна быть золотой. В любой гонке.

Личная медаль, конечно, ценнее, но эстафетная тоже показывает, насколько сейчас команда сильна.

Олимпиада – это турнир сюрпризов, где никогда невозможно прогнозировать, кто именно выиграет медали», – сказал Майгуров в эфире «Россия 24». 

Интервью босса биатлона – Виктора Майгурова: примут ли нас со «Спутником V»? В чем сюрприз Пекина? И почему в России такой жесткий отбор?

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